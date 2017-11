Olympiasieger mit harter Kritik an Dominic Thiem

Zum Abschluss der Saison hatte er bei den ATP Finals vor dem letzten Gruppen-Spiel gegen David Goffin eine ausgezeichnete Semifinal-Chance, dann aber beim 4:6,1:6 eine schwache Leistung geboten (oben im Video). "Bei seinem letzten Spiel fand ich ihn sogar beschämend", so der Schweizer Marc Rosset gegenüber "24heures".

"Kein einziger Fortschritt"

Die ehemalige Nummer neun der Welt ließ nach den ATP Finals kein gutes Haar am jungen Österreicher: "Ehrlich gesagt, habe ich im vergangenen Jahr keinen einzigen Fortschritt in seinem Tennis gesehen." Neben Thiem erhielt auch Deutschlands Youngster Alexander Zverev harte Kritik für sein Abschneiden beim Abschlussturnier der acht besten Tennisspieler. "Doch Dominic Thiem war eine noch größere Enttäuschung", so Rosset.

Der Schweizer kürte sich 1992 in Barcelona überraschend zum Olympiasieger. Es war sein größter Erfolg. Mit seinem langjährigen Doppelpartner und Landsmann Jakob Hlasek gewann er im selben Jahr die Doppelkonkurrenz bei den French Open. Rossets beste Platzierung in der Einzel-Weltrangliste war der neunte Rang.