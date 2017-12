F1-Alternative für Frauen: Wolff nicht begeistert!

"Wir haben von Zeit zu Zeit starke Performances von Frauen gesehen, aber wir brauchen mehr von ihnen, dann werden wir auch Mädchen haben, die auf hohem Niveau fahren und konkurrenzfähig genug sind, um in der Formel 1 anzutreten", stellt Wolff klar.

Wie die Nachrichtenagentur "Press Association" aber berichtet, sei man bereits bei der Planung der SHE Championship, wie die Serie für Rennfahrerinnen dann heißen soll. Fünf Rennen sollen in Europa stattfinden, eines in Amerika. Man darf gespannt sein, ob die F1-Alternative für Frauen tatsächlich in der Motorsport-Welt ankommen wird.

