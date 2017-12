Snowboarderin überrascht Vonn und Co. mit Bestzeit

Die 22-jährige Ledecka holte 2015 im Parallel-Slalom und 2017 im Parallel-Riesenslalom Snowboard-WM-Gold und gewann in den vergangenen beiden Saisonen die Weltcup-Parallelwertung. Ihr Alpin-Weltcup-Debüt gab sie am 6. Februar 2016 in der Garmisch-Abfahrt mit Rang 24. Rund ein Jahr später erreichte Ledecka wieder in Garmisch mit Abfahrts-Platz 13 ihr bisher bestes Ski-Weltcup-Resultat. Beim Riesentorlauf in Sölden im vergangenen Oktober schaffte sie es nicht in den zweiten Durchgang.