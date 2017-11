2. Beaver-Bestzeit an Mayer vor Feuz und Reichelt!

Österreichs Abfahrer haben sich im zweiten Training endgültig zu Mitfavoriten für die zweite Saisonabfahrt in Beaver Creek gemacht! Matthias Mayer sorgte am Donnerstag in 1:39,74 Minuten für eine überlegene Bestzeit vor Beat Feuz (SUI) und Landsmann Hannes Reichelt und kam dabei bis auf 15 Hundertstel an den Streckenrekord von Daron Rahlves heran. Das Rennen findet am Samstag (19 Uhr MEZ) statt.