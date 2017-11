Jetzt sucht russischer Roboter vermisstes U-Boot

Das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeug "Pantera Plus" kann bis in 1000 Meter Tiefe abtauchen und soll dort nach Hinweisen auf "ARA San Juan" suchen. In der Region ist bereits ein Mini-U-Boot der US Navy im Einsatz, das den Meeresgrund bis auf eine Tiefe von 600 Metern auskundschaften kann. Zahlreiche weitere Schiffe und Flugzeuge aus 13 Ländern nehmen an der Suchaktion teil. Die Kommunikation mit dem havarierten argentinischen U-Boot war am 15. November abgebrochen.

Weiter keine konkrete Spur

Es gebe noch immer "keine Indizien trotz all unserer Bemühungen", sagte der argentinische Marinesprecher Enrique Balbi am Samstag. "Wir befinden uns in einem Stadium zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit." Zur Klärung des Schicksals der U-Boot-Besatzung würden klare Beweise benötigt, sagte Balbi. Die Suche gehe rund um die Uhr weiter.