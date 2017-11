Mann droht Schwester und bricht Polizist die Hand

"Bitte, kommen Sie sofort!" - um rasche Hilfe bat eine Frau aus Neudorf bei Parndorf am Dienstagabend per Notruf. Ihr Sohn sei ausgerastet. Vor dem Haus erwartete die besorgte 54-Jährige die alarmierte Streife. In der Küche hockte der Sohn auf einem Schrank und starrte in die Luft. Zuerst reagierte er gar nicht, als die Polizisten auftauchten. Doch dann wurde der 22-Jährige immer aggressiver. Verstärkung wurde angefordert.

Waffen- und Betretungsverbot

Einen Wutanfall hatte der rabiate Mann, als er, fixiert auf einer Krankentrage, zu einem Rettungswagen gebracht wurde. Dabei trat er mit den Füßen gegen die Beamten. Ein Polizist erlitt einen Bruch des Handgelenks. Der 22-Jährige wurde schließlich ins Spital in Eisenstadt eingeliefert. Er kam auf die psychiatrische Abteilung. Gegen ihn besteht nun ein Betretungsverbot des Hauses der Familie und ein Waffenverbot.