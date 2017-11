Verurteilter Mörder nach Messerattacke in U-Haft

"Ich schwöre, alles was passiert ist, war unabsichtlich", meint der Schwerkriminelle zum blutigen Vorfall am frühen Morgen des 14. Oktober. Mit einer Frau war er in einem Lokal in der Salzburger Gstättengasse, tanzte und feierte dort mit ihr. Betrunken und im Kokain-Rausch, wie er im Verhör preisgibt. Ein Mann drängte sich seiner Begleitung auf und beginnt zu pöbeln, C. fühlte sich provoziert. Bereits im Lokal kam es zu einer Schlägerei.

Messerstiche in den Rücken

Die Türsteher wollten schlichten, führten die Streithähne raus. Dabei soll C. sein Messer rausgeholt und zugestochen haben: Seinen Kontrahenten, einen Salzburger, erwischte er an der Hand. Ein Security ging dazwischen und wurde noch schlimmer verletzt: Zwei Messerstiche in den Rücken. Glücklicherweise aber keine lebensbedrohlichen.