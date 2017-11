SPÖ Linz: Keine Mindestsicherung für Flüchtlinge

Sachleistungen vor Geldleistungen

Die neue Lösung soll den Namen LIFE (Lebensunterhaltsdeckende Integrationshilfe) tragen und auf drei Säulen basieren: Der erste Punkt legt fest, dass Sachleistungen vor Geldleistungen gehen. Wohnung, Kleidung und Nahrung sollen also für jeden Bezieher individuell bemessen werden. Zweitens soll der Integrationsfortschritt überprüft werden und "verpflichtender Spracherwerb eine Grundvorraussetzung sein", so Stadträtin Regina Fechter. Im dritten Punkt geht es um die "Residenzpflicht" - die LIFE-Bezieher sollen also an den ihnen zugeteilten Orten bleiben und nicht in die Stadt ziehen dürfen.