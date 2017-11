Rapid jubelt! Schobesberger bleibt ein Grün-Weißer

"Ich habe nicht umsonst immer betont, dass ich mich bei Rapid sehr wohl und auch enorm wertgeschätzt fühle. Einen solch langfristigen Vertrag unterschreibt man aber erst nach gründlichen Überlegungen und Beratungen mit meinem Management. Jetzt bin ich glücklich, dass wir uns geeinigt haben und blicke den nächsten Aufgaben mit Rapid mit großer Vorfreude entgegen", so Schobesberger.

Von Pasching zu Rapid

Der 23-jährige Oberösterreicher kam im Sommer 2014 vom damaligen Regionalligisten FC Pasching, mit dem er ein Jahr zuvor sensationell und nach Siegen gegen Rapid, RB Salzburg und Austria Wien den ÖFB-Cup holen konnte. Bereits in seiner ersten Saison schaffte es der pfeilschnelle Offensivspieler zum Stammspieler, im Frühjahr 2015 stellte er sogar einen Klubrekord von Jahrhundert-Rapidler Hans Krankl ein, damals erzielte er in sieben Bundesliga-Spielen en suite einen Treffer. Europaweite Bekanntheit erlangte "Schobi" dann am 5. November 2015, als er in der Doosan Arena nicht nur seine bislang einzigen beiden Europacuptore erzielen konnte, sondern vor allem aufgrund des Goldtors zum 2:1 bei Viktoria Pilsen, das ihm kurios im Stolpern glückte.

Enorm wichtig

Rapid-Sportchef Fredy Bickel meint zur Vertragsverlängerung mit Schobesberger: "Ich freue mich sehr, dass es nach langen, aber immer professionell geführten Gesprächen nunmehr gelungen ist, eine Einigung zu erzielen. Philipp Schobesberger ist ein außergewöhnlicher Spieler, dessen Schnelligkeit und Unbekümmertheit, die auch durch seine lange Verletzungspause nicht getrübt wurde, für uns enorm wichtig ist."