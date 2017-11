Erste Niederlage! Canadi ist Tabellenführung los

In der elften Runde ist's passiert: Atromitos Athen, der Klub von Ex-Rapid-Coach Damir Canadi, musste seine erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft in Griechenland hinnehmen. Bei PAOK Saloniki setzte es für Atromitos am Montagabend eine 1:2-Auswärtsniederlage. (Im Video oben ein in der Vorwoche aufgezeichnetes Interview mit Damir Canadi in Athen.)