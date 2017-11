Brigitte Nielsen verteidigt Sylvester Stallone

"Vorfall ist nie passiert"

Im Gespräch mit "TMZ" erklärte sie: "Im Sommer 1986 waren wir frisch verheiratet. Ich und Sylvester waren unzertrennlich, als 'Over the Top' in Las Vegas gedreht wurde. Die Person behauptet, dass sie gegen 20.30 Uhr während der Dreharbeiten zum Film in unserer Suite im Hilton Hotel war. Dieser Vorfall ist nie passiert. Den Hauptteil des Tages habe ich damit verbracht, ihm beim Filmen zuzuschauen, dann gingen wir zum Abendessen und auf unser Zimmer. Niemand außer mir war mit ihm im Zimmer."