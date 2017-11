Marach kommt bei ATP-Finals doch noch zum Einsatz

Damit kommt es erstmals in der Geschichte des "Masters" zum "Österreicher-Tag": Noch nie zuvor war Rot-weiß-rot im Einzel UND Doppel beim Saisonfinale der ATP vertreten. "Ja, das ist schon super, ich freue mich schon extrem. Hoffentlich qualifiziert sich der Domi (Thiem). Wir können uns ja nicht mehr qualifizieren, aber wir werden uns am Platz so gut wie möglich verkaufen", versprach Marach am Donnerstag.

Marach und sein kroatischer Partner Pavic eröffnen am Freitag (13 Uhr MEZ) in der O2-Arena in der Gruppe "Woodbridge/Woodforde" gegen die US-Zwillinge Bob und Mike Bryan, im Anschluss trifft dann Dominic Thiem in einer Art "Viertelfinale" auf David Goffin.

Wimbledon-Finale als großer Erfolg

Marach/Pavic spielen damit ein zweites Mal in diesem Jahr in London, sie hatten ja mit dem sensationellen Einzug ins Wimbledon-Finale für Furore gesorgt. Der 37-jährige Steirer, der 2009 und 2010 mit dem Polen Lukasz Kubot schon fix beim Masters dabei war, hat sich diese Woche geschont. "Ich habe nur einmal gespielt, weil die ATP sehen wollte, wie es mir mit dem Rücken geht. Ich kann normal spielen, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin hundertprozentig fit", gestand Marach.