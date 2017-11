Über ein Drittel der Wiener ist im Ausland geboren

Mehr als ein Drittel der Wiener - genau 35 Prozent - ist im Ausland geboren. Sogar jeder zweite Hauptstädter hat Migrationshintergrund - ist also entweder selbst nicht in Österreich geboren oder hat zumindest einen im Ausland geborenen Elternteil. Insgesamt leben heute 1,77 Millionen Menschen in Wien - 190.000 mehr als noch vor zehn Jahren, wie eine aktuelle Studie belegt. Wie berichtet, verzeichnet Wien heuer zudem ein enormes Plus bei den Einbürgerungen.