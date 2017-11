Einbürgerungen in Wien: Enormer Zuwachs 2017!

Wien verzeichnet heuer einen enormen Zuwachs bei Einbürgerungen: Mit einem Plus von 41,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schnellte die Zahl der hier verteilten österreichischen Pässe auf 2987 in die Höhe und liegt somit deutlich über dem landesweiten Mittelwert von 9,2 Prozent. Der Grund mutet skurril an: Es seien nicht etwa um so viele Anträge mehr gestellt worden - man habe lediglich effektiver gearbeitet, wie eine Sprecherin der zuständigen MA 35 im Gespräch mit krone.at erklärte.