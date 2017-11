Drama um Poisson: Keine ÖSV-Quali auf Todes-Piste

Dort steigt schon am Mittwoch, also in sechs Tagen, das erste offizielle Training der Weltcup-Saison. Ein mentaler Kraftakt für alle Abfahrer. Vor allem für die jungen Österreicher der Gruppe "Speed 3". Die eigentlich unmittelbar nach Poisson über die Piste hätten gehen sollen. Und - so wie auch viele andere Nationen - auf der Todes-Strecke auch noch bis Montag trainieren werden. Im Gegensatz übrigens zu den Schweizern, die ins Panorama Resort übersiedelt sind.