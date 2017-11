Tennis-Star Jelena Dokic spricht über Vater-Terror

Elf Jahre alt war sie, als sie und ihre Famile in Australien ankamen. Ihr Vater ließ sie vom ersten Tag an spüren: Sie und ihr Talent ist die einzige Hoffnung der Familie, aus der Armut zu entkommen. Trotzdem misshandelte er sie, seit dem ersten Tag, an dem sie einen Schläger in der Hand hielt. Er schlug sie nicht nur mit seinem Gürtel und mit seiner Schuhsohle, bis kein Stück Haut unversehrt war, nein, er trat sie auch ins Schienbein, verdrehte ihr das Handgelenk, spuckte ihr ins Gesicht. Das beschreibt Jelena Dokic detailliert genau in ihrem Buch.

Nicht ernst genommen

Dass ihr Vater ein Rabauke ist, wusste die Tennis- und Medienwelt schon lange. Doch sie waren eher amüsiert von den Ausfällen des Damir Dokic. Drohungen gegen den Schiedsrichter, Veranstalter und Reporter standen an der Tagesordnung. "Es war aber nicht lustig", schreibt Jelena Dokic. "Wenn man auf diese Fälle einen Blick wirft, bei jedem war er aggressiv, betrunken und erschreckend. Und niemand kam auf die Idee zu fragen: 'Wie weit geht das? Was macht er noch? Was tut er dir an?'"