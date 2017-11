Fix! Ex-„Bulle“ Garcia verlässt Saint-Etienne

Mit Red Bull Salzburg feierte Trainer Oscar Garcia zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal, fuhr in 73 Spielen immerhin 51 Siege ein. Nun liefert der 44-jährige Spanier in Frankreich weniger schöne Schlagzeilen. Denn, wie unter anderem die "L'Equipe" berichtet, ist Garcia als Coach von AS Saint-Etienne zurückgetreten. Laut Medienberichten übernehmen Garcias vierter Assistent Alain Ravera und Nachwuchs-Chef Julian Sable vorerst die Betreuung der Mannschaft.