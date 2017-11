Bale kostete Real bislang über 1 Mio. € pro Spiel

In diesen knapp viereinhalb Jahren absolvierte Bale 159 Spiele für den amtierenden spanischen Meister und Champions-League-Sieger. Somit kostete er den Königlichen pro Partie 1,06 Millionen Euro. "AS" kritisierte die Klubführung, da sie Bale aufgrund seiner hohen Verletzungsanfälligkeit nicht bereits verkauft haben. Im Sommer soll vor allem Manchester United großes Interesse an dem Waliser gehabt haben. Bales Vertrag in Madrid läuft noch bis 2022.

Isco angeschlagen

Die Personalsorgen bei Real werden immer größer. Neben Bale hat es nun auch den Spanier Isco erwischt. Der 25-Jährige, der sich bei Real zuletzt sehr stark präsentierte, musste beim 5:0-Sieg gegen Costa Rica angeschlagen den Platz verlassen.