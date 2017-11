2. Spiel, 2. Sieg! Darts-Ass Suljovic vor Aufstieg

Mensur Suljovic hat beim Grand Slam of Darts auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Der 45-jährige Wiener setzte sich am Sonntag in der Nachmittags-Session in der Civic Hall in Wolverhampton gegen den Engländer Michael Smith knapp mit 5:4 durch. Tags zuvor hatte "The Gentle" mit Smiths Landsmann Mark McGeeney (5:2) weniger Mühe gehabt.