„Erst hat es gehagelt, dann kam das Wasser“

Drei Viertel von Loipersdorf-Kitzladen unter Wasser

Das Wasser stehe auf den Straßen teilweise bis zu 70 Zentimeter hoch, berichtete Ulreich. „Da gibt‘s kein Vorankommen.“ In Pinkafeld sei zudem ein Wirtschaftsgebäude aufgrund eines Blitzschlages ausgebrannt. In Riedlingsdorf musste ein Lenker aus seinem Wagen befreit werden, der von den Wassermassen überrascht worden war. In Loipersdorf-Kitzladen stünden schätzungsweise drei Viertel der Ortschaft unter Wasser. „Die Lage war dort längere Zeit unübersichtlich“, so der Einsatzleiter.