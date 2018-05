Spaniens Regierungschef vor dem Sturz

„Wir glauben, wir erfüllen das, was die meisten Basken wünschen“, sagte der Sprecher der PNV, Aitor Esteban, in der Debatte. In Europa zeichnet sich damit neben Italien ein weiterer Krisenherd ab. 180 Abgeordnete mehrerer Parteien würden voraussichtlich gegen Rajoy stimmen, berichteten übereinstimmend die Sender Cadena Ser und La Sexta. Die absolute Mehrheit, die PSOE-Chef Pedro Sanchez für die Ablösung von Rajoy in einem konstruktiven Misstrauensvotum braucht, liegt bei 176 Stimmen. Die Abstimmung über das Misstrauensvotum wird am Freitag erwartet.