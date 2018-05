Neuer Präsident schwört Puigdemont die Treue

„Werden ihn an seinen Taten messen“

Spaniens konservativer Regierungschef Mariano Rajoy hob nach der Rede von Torra hervor: „Das, was wir gesehen und gehört haben, hat uns nicht gefallen.“ Er fügte aber hinzu: „Wir werden ihn an seinen Taten messen.“ Madrid hatte Ende Oktober die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben, nachdem das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hatte. Zahlreiche Anführer der Unabhängigkeitsbefürworter sitzen seither im Gefängnis oder sind wie Puigdemont im Exil. Madrid wirft ihnen „Rebellion“ vor und will sie verurteilt sehen.