Eltern laufen jetzt Sturm gegen Zentralmatura

Zwar wurden noch nicht alle Arbeiten ausgewertet, doch laut Prognosen müssen 15 bis 20 Prozent der Schüler im ersten Anlauf mit einem „Nicht genügend“ rechnen. Vor allem an den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) fiel das Ergebnis katastrophal aus, doch auch die AHS hat in Sachen Mathe schon bessere Zeiten gesehen - plus sieben Prozent bei den „Fleck“-Kandidaten.