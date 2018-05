„Aula“-Beiträge kein Grund für FPÖ-Karriereende

Strache kann keinen Widerspruch zu Hofer erkennen

Parteichef Strache sieht das nicht ganz so streng, obwohl er keinen Widerspruch zu Hofers Aussagen erkennen wollte. Man müsse stets bewerten, was jemand schreibe, und nicht, wo. „Wenn ein freiheitlicher Mandatar im ‚Falter‘ schreibt, hat er auch kein Karriereende zu befürchten“, sagte Strache am Rande der Regierungsklausur in Mauerbach.