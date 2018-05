Dem „Binnen-I“ soll es jetzt an den Kragen gehen

„Der/die“, „MitarbeiterInnen“, „Vorgesetzter/Vorgesetzte“ und Co.: So genannten „geschlechtergerechten Formulierungen“ - wie man sie etwa im Dienst- und Besoldungsrecht des Landes - findet, soll es jetzt auch in der Steiermark an den Kragen gehen. Anlass für einen entsprechenden Vorstoß der Freiheitlichen ist Minister Mario Kunaseks jüngster „Abmarschbefehl“ für das „Binnen-I“ im Heer; wir berichteten.