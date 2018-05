Auftragsmörder „Popeye“ von Polizei festgenommen

Zwei Tage vor der Präsidentenwahl in Kolumbien hat die Polizei einen der wichtigsten Auftragsmörder des früheren Drogenbarons Pablo Escobar festgenommen. Jhon Jairo Velasquez alias „Popeye“ sei am Freitag in Medellin wegen mutmaßlicher Erpressung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen worden, teilte die Polizei mit.