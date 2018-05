Geständnis im Messermord: Eifersucht als Motiv

Töchter entdeckten Leiche

Entdeckt wurde die Frau gegen 14.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung am Arthaberplatz von ihren Töchtern. Die Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren verständigten den Notruf. Reanimationsversuche blieben erfolglos, die Frau hatte zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper erlitten und verstarb noch am Tatort. Der Ehemann wurde noch in der Wohnung als Verdächtiger festgenommen. „Es wurden vier Messer sichergestellt, eines davon ist das Tatmesser“, sagte Fürst.