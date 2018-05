Pkw gegen Bus geprallt: 1 Toter, mehrere Verletzte

Autolenker per Crashrettung geborgen

Der Fahrer des Pkw war im Zuge der Frontalkollision im zerstörten Wagen eingeklemmt worden, in Absprache mit dem Notarzt wurde er deshalb per Crashrettung - diese wird bei lebensbedrohlichen Verletzungen durchgeführt, so die Freiwillige Feuerwehr - aus dem Wrack geholt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche kam für das Opfer jedoch jede Hilfe zu spät. Es erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.