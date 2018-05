Ariana Grande rührt mit Tweet am Jahrestag

Großbritannien gedenkt am Dienstag der Opfer des blutigen Anschlags von Manchester vor einem Jahr. Der Selbstmordattentäter Salman Abedi sprengte sich am 22. Mai 2017 nach einem Popkonzert der US-Sänderin Ariana Grande im Foyer der Manchester Arena in die Luft und riss 22 Menschen mit in den Tod - darunter auch zahlreiche Kinder. Mehr als hundert Menschen wurden verletzt. Die dramatischen Ereignisse gingen auch am Popstar nicht spurlos vorüber. Sie mied lange Zeit die Öffentlichkeit, erst vor Kurzem veröffentlichte Grande ein neues Lied, welches den Terroranschlag aufarbeitet. Am Jahrestag des Anschlags postete Grande eine rührende Botschaft an Fans, Opfer und Hinterbliebene.