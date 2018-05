Mitterlehner: „Politik ist mir heute teils fern“

Hand aufs Herz: Wie schwer ist Ihnen der Umstieg von der Politik ins Privatleben gefallen?

Eine sehr große Umstellung, die erste Zeit war nicht einfach: Du hast kein Backoffice mehr, keinen Dienstwagen und vieles andere nicht mehr. Im Prinzip musst du dich resozialiseren - fast so wie ein Mensch nach einem Gefängnisaufenthalt. Als Vizekanzler und Minister war mein Leben ja minutiös wochenlang durchgeplant - ich habe aber rasch gelernt, mich selbst zu organisieren. Behördengänge zu absolvieren und zu Terminen nicht mehr kutschiert zu werden, sondern selbst zu fahren oder die Öffis zu benutzen - was ich bei meinen Terminen in Wien sehr gerne mache.