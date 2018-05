In Play-offs werden zwei Halbfinalisten ermittelt

Ihre Halbfinal-Gegner werden in einer „best of three“-Serie ermittelt: Kapfenberg wartet auf den Sieger aus Wels gegen BC Vienna (Saisonbilanz: 2:2), Traiskirchen spielt gegen den Gewinner aus Swans Gmunden gegen Klosterneuburg Dukes (3:1). In der nächsten Phase muss der Aufsteiger übrigens drei, im Finale vier Siege („best of seven“) aufweisen. Ein kleiner Startvorteil also für die vorgesetzten Teams.