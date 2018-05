Alarm am Marchfeldkanal: „Der Biber hat gewonnen“

Alarm am Marchfeldkanal in Wien: Im Frühling müssen die jungen männlichen Biber ihre Reviere verlassen und holzen alles nieder, was ihnen im Weg steht. Bäume, Gartenzäune, Werkzeughütten - nichts ist vor den Nagern sichern. Anrainer sind erbost. Das Forstamt hat vor der Bissinvasion praktisch kapituliert.