Weniger Familienbeihilfe: Österreich fixiert Solo

Arbeitsrechtsexperte: „Rechtlich völlig in Ordnung“

An Verbündeten mangelte es in den vergangenen Jahren und Monaten nicht, Deutschland oder auch Dänemark betonten stets, am gleichen Strang zu ziehen und das gemeinsam durchziehen zu wollen. Dennoch kam es nie zu einer europäischen Lösung, daher startet Österreich nun den Alleingang. Und beruft sich dabei vor allem auf ein Gutachten des Arbeitsrechtsexperten Wolfgang Mazal. Demnach sei es rechtlich völlig in Ordnung, die Familienbeihilfe an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land anzupassen.