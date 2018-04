„Offen“ und „sehr ehrenhaft“: Trump lobt Kim

Kim verkündet vorläufigen Verzicht auf Raketentests

Vorbei sind jedoch anscheinend die Zeiten, wo Trump den nordkoreanischen Machthaber noch als „Verrückten“ und „kleinen Raketenmann“ verspottet hatte. Kim hatte seinerseits den US-Präsidenten unter anderem als einen „geistig umnachteten senilen Amerikaner“ bezeichnet. Seit Kim jedoch im März die Einladung zu dem Gipfel übermitteln ließ, haben er und Trump rhetorisch abgerüstet. Zudem verkündete Nordkoreas Machthaber am vergangenen Wochenende sogar einen vorläufigen Verzicht auf alle Atom- und Raketentests - ein Signal nicht nur an Trump, sondern auch den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, mit dem sich Kim bereits am Freitag in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden koreanischen Staaten zu einem historischen Gipfel treffen will. Trumps Treffen mit Kim soll nach Angaben des US-Präsidenten dann „im Mai oder Anfang Juni“ stattfinden.