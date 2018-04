Hoher Stromverbrauch verriet Cannabis-Züchter

Sein auffällig hoher Stromverbrauch wurde nun einem Holländer (42) im Tiroler Zillertal zum Verhängnis. Die Polizei ging einem anonymen Hinweis nach und fand in der Wohnung des Mannes unter anderem eine Cannabisplantage mit 200 in Blüte stehenden Pflanzen. Der Verdächtige rechtfertigte sich damit: Es sei alles für den Eigengebrauch! Abgesehen von diesem Fall konnte die Polizei auch noch ein britisches Trio entlarven, das im Rahmen des „Snowbombing-Festivals“ in Mayrhofen in großem Stil mit Drogen gedealt haben soll.