„Müssen Ausstieg aus Tierversuchen vorantreiben!“

Anzahl der Tierversuche steigt

In Österreich werden jährlich rund 250.000 Tiere aus 20 Tierarten in Versuchen eingesetzt, darunter auch fast 15.000 Kaninchen, 5000 Schweine und 200 Hunde. Bei den Tests wird nach Schweregrad unterschieden, also ob den Tieren „nur“ kurzfristig Schmerzen zugefügt oder sie schweren Eingriffen ausgesetzt werden mit anschließender Behandlung, bis hin zu solchen, die zu Forschungszwecken auch gezielt tödliche Verletzungen herbeiführen. „Die Zahl der Tierversuche steigt kontinuierlich, alleine in den letzten drei Jahren um fast 15 Prozent. Dabei werden viele Eingriffe an Tieren gar nicht erfasst, die Zahl ist daher wohl bedeutsam höher. Durch die mangelnde Aufbereitung der Informationen und wenig Transparenz ist es auch schwierig unabhängige Kontrolle auszuüben. Daher werden wir demnächst ergänzend eine parlamentarische Anfrage einbringen, die Licht in die Dunkelheit der Tierlabore bringen soll“ so Tierschutzsprecher Sebastian Bohrn Mena.