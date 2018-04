Pilz-Klubchef Peter Kolba tritt aus Partei aus

Paukenschlag bei der Liste Pilz am Sonntagabend: Klubobmann Peter Kolba legt seine Funktion laut einem Medienbericht zurück und tritt aus der Partei, die 2017 erstmals bei einer Nationalratswahl angetreten war und auf Anhieb den Einzug ins Parlament schaffte, aus. Grund dafür seien Meinungsverschiedenheiten über den Aufbau und die Strukturen in der Partei - auch mit Parteichef Peter Pilz, der ins Parlament zurückkehren will. Kolbas Stellvertreter Wolfgang Zinggl betonte am Abend, dass Kolba auch im Fall eines Parteiaustritts Mandatar der Liste Pilz bleibe. „Das steht nicht zur Option“, so Zinggl.