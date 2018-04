Frau (57) nach Küchenbrand ins Spital gebracht

Brand am Freitagabend in einer Wohnung in der obersteirischen Montanstadt Leoben: Durch die Rauchentwicklung hat eine Person Kreislaufprobleme bekommen, sie wurde ins Spital gebracht. Die Flammen waren aus unbekannter Ursache in der Küche einer 57-jährigen Mieterin in der Nähe des Backofens ausgebrochen. Die Frau bemerkte sie erst später, da sie zusammen mit anderen im Garten war.