Spanien nach Thriller gegen Deutsche im Halbfinale

Nach den USA haben auch Titelverteidiger Frankreich, Kroatien und Spanien das Davis-Cup-Halbfinale erreicht. Die Franzosen setzten sich im Tennis-Länderkampf in Genua gegen Italien ebenso 3:1 durch wie die Kroaten in Varazdin gegen Kasachstan. Die Spanier besiegten in Valencia Deutschland 3:2. Um den Finaleinzug spielen vom 14. bis 16. September USA gegen Kroatien und Frankreich gegen Spanien.