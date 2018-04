Im Zeichen der Vergiftung: London empfängt Moskau

Arsenal-Trainer Arsene Wenger hält diese Warnungen für übertrieben. Im Interview mit dem Sportportal „beIN SPORTS“ erklärte der Coach, warum er sich keine Sorgen macht. „Ich bin mir sicher, dass die UEFA kein Risiko eingeht“, sagte Wenger. „Das ist eine typische Situation, in der Sport sich nicht in die Politik einmischen sollte - und die Politik nicht in den Sport.“ Der Trainer gab sich deshalb betont neutral: „Wir wissen doch gar nicht wirklich, was los ist.“