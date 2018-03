Sturm Graz deklassiert peinlichen SKN St. Pölten!

Der Tabellenletzte SKN St. Pölten ist in der 28. Bundesliga-Runde für Sturm Graz sowas von überhaupt nicht zum Stolperstein geworden! Die Grazer setzten sich am Samstag auswärts 5:1durch, für das auf Platz zwei rangierende Team von Trainer Heiko Vogel war es der vierte Sieg in Folge. Ebenso oft nacheinander verloren haben die sich bereits in Richtung Relegation orientierenden Niederösterreicher.