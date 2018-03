Zweifache Mutter erstochen: Kindsvater geständig

Geständnis nach der brutalen Bluttat in Schwechat bei Wien: Nachdem am Dienstagabend die Leiche einer zweifachen Mutter in deren Wohnung in der Himberger Straße aufgefunden worden war - sie wies fünf Messerstiche auf -, hat der Ex-Lebensgefährte der Frau und Vater der beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren laut Informationen der „Krone“ nun bei der Polizei die Tat gestanden.