Dembele von Russland-Fans rassistisch beleidigt

Mit dem Spiel am Dienstag war der Ex-Tirol-Trainer trotz eindeutiger Niederlage sehr zufrieden. „Wir haben viel mehr angegriffen. Besonders in der ersten Hälfte hatten wir mehr Ballbesitz. Es war eines unsere besten Spiele“, meinte Tschertschessow, der in den vergangenen Partien oftmals für seine Spielanlage kritisiert wurde.