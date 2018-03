Liebesbotschaft: Flitzer küsst Real-Star Ronaldo!

Am vergangenen Freitag traf Cristiano Ronaldo im Test gegen Ägypten zweimal in der Nachspielzeit und führte sein Team zum 2:1-Sieg. Am Montag lief es für den amtierenden Weltfußballer weniger erfolgreich. 0:3-Pleite gegen die Niederlande, die sich nicht für die Weltmeisterschaft in Russland qualifizieren konnte, und Auswechslung in der 68. Minute. Zudem musste Ronaldo auch noch einen küssenden Flitzer ertragen (oben im Video).