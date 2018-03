Neuer: Erstes Lauftraining nach 6 Monaten Pause

Neuer stellte ein kurzes Video auf Facebook, in dem er den Daumen hob und zu dem er schrieb: „Wunderbar! Das erste Mal raus...“ Der Schlussmann, der sich im September zum dritten Mal den Mittelfuß gebrochen hatte, hofft auf ein Comeback noch in dieser Saison und eine Teilnahme an der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli).