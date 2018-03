Setzt ÖFB-Elf den Aufwärtstrend in Luxemburg fort?

Viel hänge in Duellen mit sehr defensiv eingestellten Gegnern vom Spielverlauf ab. Ein frühes erstes Tor wie gegen die Slowenen würde den Österreichern in die Karten spielen. „Wenn sie sich öffnen müssen, wird es für sie schwierig“, sagte Foda über die Gastgeber. „Sonst sind sie kompakt.“ Der Teamchef will den Schwung aus dem Slowenien-Spiel mitnehmen. „Wir wollen wieder versuchen, etwas zu entwickeln. Wir wollen wieder druckvoll sein, aggressiv spielen.“ Und das mit neuem Personal. Siebenhandl könnte Heinz Lindner ersetzen. In der Abwehr wird neben den Außenspielern Moritz Bauer und Andreas Ulmer auch Aleksandar Dragovic im Team erwartet. Weiter vorne könnten Florian Grillitsch, Florian Kainz und Michael Gregoritsch zum Zug kommen. Foda: „Jeder will sich beweisen. Das gibt auch die nötige Konzentration und Stabilität, um erfolgreich zu sein.“