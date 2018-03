Facebook saugte jahrelang Anruf- und SMS-Infos ab

Betroffene Nutzer sehen das anders. Viele klagen nun, dass Facebook ihnen nicht hinreichend erklärt habe, welche Daten von den mobilen Apps genau gesammelt und hochgeladen werden. In jüngster Zeit gebe es diesbezüglich zwar verständliche Infos innerhalb der Facebook-App, das sei aber nicht immer so gewesen. Da ist es gut möglich, dass viele Android-Nutzer Facebook die nötigen Berechtigungen eingeräumt haben, ohne genau zu wissen, was da alles über sie gesammelt wird.