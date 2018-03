Rapid blamiert sich im Test bei Wiener Neustadt

Rapid blamierte sich in der Länderspielpause. Ohne Louis Schaub und Giorgi Kvilitaia, die für ihre Nationalteams im Einsatz sind, kam es zu einer unerwarteten Niederlage in Wiener Neustadt. Das Goldtor für die Niederösterreicher, die in der Ersten Liga um den Aufstieg kämpfen, erzielte Alberto Prada per Kopf in der 22. Minute.