Arnautovic mahnt gegen Slowenien zur Konzentration

16 Tore hat Arnautovic in bisher 67 Länderspielen für Österreich erzielt - beides Bestwerte im aktuellen ÖFB-Kader. Der 28-Jährige ist sich seiner Führungs- und Vorbildrolle bewusst. Auch dem Spiel gegen den Ball hat er sich in England verstärkt verschrieben. „Der Fußball heutzutage geht hin und her“, erklärte Arnautovic. „Man darf nicht denken, man kann vorne alles machen, was man will - und dann seinen Verteidiger oder Mittelfeldspieler im Stich lassen.“ Foda hat seiner Mannschaft zwar ein klares Konzept für die Defensive verordnet. Im Angriff will der Deutsche dem Team aber kein starres Korsett überstülpen. Er baut auch auf die Kreativität seiner Offensivakteure. Da ist Arnautovic gefragt. „Es ist gut, dass wir vorne unsere Freiheiten haben“, sagte der Wiener. „Trotzdem müssen wir unsere Tore machen und konzentriert sein in unseren Aktionen.“