Chef von britischer Datenklau-Firma suspendiert

Facebook immer stärker unter Druck

Aber auch Facebook selbst gerät im Zuge des jüngsten Datenskandals immer stärker unter Druck. Parlamentarier in den USA wie auch Großbritannien wollen Konzernchef Mark Zuckerberg zu Anhörungen vorladen. Auch die EU kündigte Untersuchungen an. Die Politik will nun eine umgehende Erklärung, wie Cambridge Analytica an die Daten gelangt ist und warum Facebook es versäumte, seine Nutzer darüber in Kenntnis zu setzen.